İstanbul Valisi Yerlikaya: “Kartal’daki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Kartal’da çöken binaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, “Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta 6 Şubat Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi nedeniyle Valiliğimizce oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün saat 17.30 itibariyle Valiliğimizce yapılan basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşlarımızın da 13 olduğu bildirilmişti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10’a ulaşmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

