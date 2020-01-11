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  4. İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul Marmara Denizi

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