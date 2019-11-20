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İstanbul Valisi Yerlikaya: “Millet ve devlet olarak sizlerle gurur duyuyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:50 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine, ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı’ takdim töreninde konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cesaret, fedakârlık ve mücadeleniz sayesinde Ada’ya huzur ve barış geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine, ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı’ takdim töreninde konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cesaret, fedakârlık ve mücadeleniz sayesinde Ada’ya huzur ve barış geldi. Millet ve devlet olarak sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdikleri üstün cesaret ve kahramanlıklarıyla gazilik mertebesine erişen ve İstanbul’da yaşayan 2 bin 97 Gaziye madalya ve beratları İstanbul Valiliğiyle birlikte 39 ilçede aynı anda düzenlenen törenle takdim edildi. İstanbul Valiliği Büyük Salon’da düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Vali Yardımcıları, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ve yakınları katıldı.

“Bizim için şehitlik ve gazilik makamı ulaşılabilecek en yüksek şereftir”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Vali Yerlikaya, konuşmasında, “Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim için şehitlik ve gazilik makamı, ulaşılabilecek en yüksek şereftir. Yedi düvele karşı Çanakkale’de kahramanlığın destanını yazan ecdadımız Kore’de ve Kıbrıs’ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde insanlık onuru için nice destanlar yazdı” dedi.

“Millet ve devlet olarak sizlerle gurur duyuyoruz”
“Kıbrıs Barış Harekatı’na katılanlar Anadolu’nun evlatlarıydı. Adaya canlarından can kattılar. Huzur ve barış için oradaydılar” diyen Vali Yerlikaya, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü’nün hür yaşama; Ada’nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin şanlı günüdür. Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve hürriyeti için üstün cesaret ve kahramanlık gösteren Mücahit ve Mehmetçiklerimiz, canlarını verdi, gazi oldular. Cesaret, fedakârlık ve mücadeleniz sayesinde Ada’ya huzur ve barış geldi. Millet ve devlet olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs halkı; üstün fedakârlığınız sayesinde bugün; hür ve bağımsız bir devlet olarak yaşayabiliyor. Göğsünüzde taşıyacağınız madalya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, bir şükran ifadesi; barış ve huzurun nişanesi; vatan ve millet sevginizin de şehadetidir. Bu millet, Şehitlerini de Gazilerini de sonsuza dek yüreğinde yaşatacaktır” diyerek Kıbrıs Türkü’nün önderi Dr. Fazıl küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve şükranla andı.

“Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs adasında sonsuza kadar hürriyet içerisinde yaşayacaktır”
Türkiye’nin barış ve özgürlük teminatı olacağını söyleyerek konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, “Kıbrıs Türk halkı, asli unsuru olduğu Kıbrıs adasında hürriyet içerisinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Türkiye, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de; barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmayı sürdürecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tarihten günümüze kadar, tüm cephelerde ve terörle mücadelede bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Vali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından 39 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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