HABER

İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren törende öğrencilere karnelerini dağıttı.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kapanış programı, Zeytinburnu'ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına veliler de ortak oldu.

"2 MİLYON 820 BİN ÖĞRENCİMİZ BUGÜN KARNE SEVİNCİNİ BİZLERLE PAYLAŞIYOR"
Öğrencilerle birlikte sıraya oturan Vali Yerlikaya burada bir konuşma yaptı. “Büyük yaz tatili bugün başlıyor. İstanbulumuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir emek. Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor" dedi. Vali Yerlikaya, eğitim ve öğretim görevlilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttıİstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttıİstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttıİstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdiAntalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi
Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandıBeşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.