İstanbul Valisi Yerlikaya: “Yıkacağımız bina dışında 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane’deki yıkılan binanın bulunduğu kriz merkezinde açıklamalarda bulunarak, ”Yıkacağımız 31 nolu bina dışında 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, az öncede beni aradı, bu mahallemizde de risk analizi yarın sabahtan itibaren boşaltılan 19 binada etrafında süratle bunlar yapılacak.” dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina büyük bir gürültüyle çökmüş, çevresindeki birçok bina ise boşaltılmıştı. Yıkılma tehlikesi olan bir binanın yıkım çalışmaları sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, bölgedeki yetkililerden yıkım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Yıkacağımız bina dışında 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık”

Çöken bina ve yıkım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kağıthane ilçemize Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak, numara 22’de bu binamız maalesef 14.15 itibariyle yıkıldı. Bu yıkılma sebebi 22 nolu binanın bitişiğinde bulunan daha önce kentsel dönüşüm niyetiyle yeni konut yapmak için kazı yapılan istinat duvarı aradan geçen süre içerisinde yağan yağmurlar ve değişik sebeplerle yıkılmasından sonra 22 no’lu apartman yıkılmıştır. Hamd olsun herhangi bir can kaybı yok. Biz bu binanın yıkılmasından sonra süratle içinde bulunduğumuz ortaokulda afet acil koordinasyon merkezimizi eski tabirle kriz merkezini kurduk. Valiliğimiz, Büyükşehir Kağıthane İlçe Belediyemizi, afet müdürlüğümüz bütün kamu otoritesi mahallemize geldi. Aşağıda Kağıthane Belediyemizin Yahya Kemal Spor Salonu’nda vatandaşlarımızla bundan bir saat önce buluştuk. 31 nolu binayla bundan 1 saat önce güvenlik açısından tehlike arz ettiği için kontrollü şekilde yıkmaya başladık. Yıkacağımız 31 nolu bina yıkılan 22 nolu binanın gayrisinde 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Bu alan tamamen İlçe Kaymakamlığımız onun emrindeki Emniyet Müdürlüğümüz personelimiz tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle hiçbir vatandaşımızın girmesini istemiyoruz.” dedi.