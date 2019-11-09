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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletimizin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdiğini belirtti.

Yerlikaya, yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı, rahmet ve şükranla andıklarını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle Türk milletinin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdiğini vurgulayan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimize aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini gösterdi. Milletimizin özündeki bağımsızlık ateşini yeniden yaktı.
Hürriyet aşkının ölümsüzlüğüne, milli varlık ve birliğimizin bekasına inandı. Yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna öncülük etti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hayat bulan farklılıklarımızla birlikte, kardeşçe ve ahenkle nasıl yaşayabileceğimizi tüm dünyaya gösterdi. Tek devlet ve tek millet olarak kayıtsız şartsız egemenliğimize, demokratik bir hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize milletimizi yeniden inandırdı.
Milli ve manevi kültürümüze sahip çıkarak, kadim medeniyetimizin ihyası ve inşasına kaldığımız yerden devam etmemizi sağladı.

'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Ruhları şad olsun."

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10 Kasım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mustafa kemal atatürk

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