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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "O karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz Atatürk Havalimanı'nda, 'Vatan Bizim, İrade Bizim' diyerek toplanacak; şehit ve gazilerimizi şükran ve dualarla anacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz programa bütün İstanbulluları davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak anma etkinliğine vatandaşları davet etti.

Vali Yerlikaya, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı belirtirken, o karanlık gecede, milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ve milletin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha dünyaya ispat edildiğini vurguladı.

Milletin, FETÖ'cü hainlerin karşısında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu ve o hainlerin ellerini kırdığını anlatan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz, istiklal ve istikbaline sahip çıktı. Bayrağımıza yan gözle bakanlara dersini verdi. Bu hainlerle dünyada da ahirette de hesabımız bitmedi, bitmeyecek. Dünya alem bilsin ki; Okçular Tepesi hiç boş kalmadı, kalmayacak. Vatan nöbetimiz hiç bitmedi, bitmeyecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tüm şehit ve gazilerimize layık olmak için daha çok çalışacağız.

Çıplak elleriyle dünyanın en büyük destanlarından birini yazan, 15 Temmuz'un tüm isimsiz kahramanlarına, asker, polis ve güvenlik güçlerimize, gazilerimize bin selam olsun. Şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi Allah rahmetiyle kuşatsın. Denizlerin suyu kuruyuncaya, dağlar hallaç pamuğu gibi savruluncaya kadar 15 Temmuz'u; aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacağız. Bu yıl da o karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz Atatürk Havalimanı'nda, 'Vatan Bizim, İrade Bizim' diyerek toplanacak; şehit ve gazilerimizi şükran ve dualarla anacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz programa bütün İstanbulluları davet ediyorum. Zaferimiz mübarek olsun. İstiklal bizim, istikbal bizim."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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