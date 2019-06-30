HABER

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.İstanbul Valisi Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında, “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kara sularımızda da tam bağımsızlığımızı kazandık. Hava sahası ve kara hudutlarımızda olduğu gibi denizlerimizde de egemen olduğumuzu bütün dünyaya yeniden ilan ettik. Bu günü 93 yıldır ’Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, kıtaları buluşturan İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi eşsiz ve stratejik kıymetlere sahip. Büyük denizci atalarımız Çaka Beyler’in, Karamürsel Alpler’in, Piri Reisler’in, Barbaros Hayrettinler’in mavi, masmavi mirası bizimdir. Rotamız, pusulanın dört yönüdür. Kuzey, güney, doğu ve batı bize emanettir. Deryaları inleten, denizleri titreten Barbaros’tan, şahbaz leventlerimizden aldığımız güçle nazlı hilal dünya denizlerinde sonsuza kadar dalgalanacak, ’büyük Türkiye gemisi’ rotasına tam yol devam edecektir. Allah’ın izniyle hiçbir fırtına bu rotayı değiştirmeye güç yetiremeyecektir. Bu vesileyle şanlı denizcilik tarihimizin bütün kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardıKayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
Engelli kızın hayali gerçek olduEngelli kızın hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.