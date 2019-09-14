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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Kapalıçarşı esnafına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Bu kadim çarşımızda, Türkiye'nin değil dünyanın ilk AVM'sini ayakta tutan ruhun bu olduğuna biz inanıyoruz, ahilik ruhu. Rızkı veren Allah ama eline, diline, beline hakim olmak, kapıdan gelen her müşteriyi tebessümle karşılamak..."

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarette yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Ahilik Haftası'nın kutlanacağını dile getirerek, bu vesileyle Kapalıçarşı esnafını ziyaret ettiklerini söyledi.

Kapalıçarşı'da 101 yıldır faaliyet yürüten bir halı firmasının sahibi olan Şemsettin Şengör ile sohbet ettiklerini belirten Yerlikaya, "İstanbul'da en büyük, sözü en muteber, herkese örnek olan Şemsettin Ağabeyimizin öğütlerini dinledik. Dile kolay, 101 yıllık bir işletme, 90 yıllık ömür ama 6 yaşından itibaren 84 yıldır geldiği yer... 84 yıllık başarı hikayesini ahilik ruhuna uygun tacir olma, her gün bu işletmenin kapısını sağ ayağıyla 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek açıp, 'Ya Rabbi rızkı veren sensin, biz senin ismini anarak, bereketine güvenerek burayı açtık.' dediniz. Akşam da buradan çıkarken tekraren hamd, şükür ve duayla ayrılmak, işin esası bu. Bu kadim çarşımızda, Türkiye'nin değil dünyanın ilk AVM'sini ayakta tutan ruhun bu olduğuna biz inanıyoruz, ahilik ruhu. Rızkı veren Allah ama eline, diline, beline hakim olmak, kapıdan gelen her müşteriyi tebessümle karşılamak..." diye konuştu.

Şemsettin Güngör de bir şey almasa bile müşterilerini bir akraba gibi benimsediğini anlatarak, "Bizde müşteri yok, akrabamız kadar yakın." dedi.

Vali Yerlikaya, daha sonra esnafla bir süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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