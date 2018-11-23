İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya mesajında, geleceği büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını bildirdi.

Öğretmenlerin, insanı aydınlık bir geleceğe taşıyan, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlemesini sağlayan mümtaz şahsiyetler olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Nihayetinde bir mekan olan okullarımıza ihtiyacı olan ruhu üfleyen, tüm maddiyatının ötesinde manevi bir değer katandır. Şüphesiz ki ahlakı toplumun tüm fertlerine yayacak, milli ve manevi ihtişamı yaşatacak ve müreffeh istikbalin kapılarını aralayacak anahtar öğretmenlerimizin elindedir." ifadelerini kullandı.

İstikbalin mimarları, tüm mesleklerin anası olan öğretmenlerin bu kutlu vazifeyi yurdun dört bir yanında fedakarca yaptıklarını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin bu eşsiz eğitim kahramanlarının omuzları üzerinde yükseldiğini vurguladı.

Yerlikaya, "Bizler, kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş ve en büyük saygıyı öğretmene göstermişizdir. Milletimiz, öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Hatta verilen kıymet öyle bir noktaya gelmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanından kutsal sayılmıştır." dedi.