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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, medeniyetin baş şehri İstanbul ve ülkenin dört bir yanında ilim, irfan ve istikbale hizmet eden bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenliğin, bir meslek olmaktan ziyade; bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanat olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Öğretmen, gönül insanı, eğitim gönül işidir. Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz, çok büyük sanatçılardır. Ortaya çıkardıkları sanat eseri; gelecektir, umuttur. aydınlıktır, kardeşliktir. Vatan, bayrak ve millet sevgisidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle; 'Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.'.

İlerde büyük insan olacak evlatların öğretmenlerin elinde yetiştiğini, istikbalin öğretmenlerin ellerinde büyüdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, ancak sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Başöğretmen' sıfatını kabul etmeleri vesilesiyle kutladığımız bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğretmen

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