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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajı

Vali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik" ifadelerini kullandı.

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