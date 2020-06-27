İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajı

Vali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 saatlerde Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapt\u0131.\nYerlikaya, "yks2020" etiketiyle yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda "Sevgili \u0130stanbullular, L\u00fctfen Sessizlik" ifadelerini kulland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERTakip\u00e7ilerini cesaretlendirdiHakkari'de 1 milyon 35 bin liral\u0131k t\u0131bbi malzeme ele ge\u00e7irildi2020 Engelli \u00f6\u011fretmen atama sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131?