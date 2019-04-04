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İstanbul ve Ankara adaylarının medyadaki kazananı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı.

İstanbul ve Ankara adaylarının medyadaki kazananı belli oldu

Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Medya Takip Merkezi (MTM), Cumhur ve Millet ittifaklarının İstanbul ve Ankara adaylarının medyadaki yansımalarını inceledi.

Türkiye, aylardır yerel seçimlere kilitlendi. Seçim süreci boyunca özellikle büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklamalarıyla yakından ilgilenen vatandaşlar, tüm mecralara dikkat kesilerek basın açıklamalarını ve seçim haberlerini ilgiyle takip ettiler. Son zamanlarda geleneksel medyanın dışında dijital platformlardan da yürütülen seçim kampanyalarının yeni adreslerinden birinin Youtube oluşu, medya araştırmalarının kapsamını genişleterek araştırmalara video içeriklerinin de dahil edilmesini gerektirdi.
Adayların Youtube kanalları ile seçmenlere ulaşması ise yeni bir seçim stratejisi olarak algılandı. Özellikle genç seçmenlerin dikkatini çekmeyi hedefleyen adaylardan farklı içeriklerde video paylaşımları yapılarak bilindik yöntemlerin dışına çıkıldığı görüldü. Adaylar kendi Youtube kanallarının dışında çeşitli konularda yayın yapan pek çok Youtube kanalına da konuk olarak seçim atmosferine yeni bir soluk getirdi.

Yotube’da ve TV’de en çok Mansur Yavaş’ın ismi geçti
MTM, Mart ayını kapsayan araştırmasında Cumhur ve Millet ittifaklarının medya yansımalarını inceledi. Millet ittifakının Ankara adayı Mansur Yavaş, Youtube’da 161 videonun içeriğinde, görsel medyada ise 5 bin 190 haberde yer alarak bu iki mecranın toplamında en çok konuşulan isim oldu. Yavaş, seçim vaatleri ve açıklamalarının yanı sıra, sahte senet tahsil etmeye kalkıştığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.
Cumhur ittifakının İstanbul adayı Binali Yıldırım ise Youtube ve TV kanallarında toplam 5 bin 27 haberle konuşuldu. Kendi Youtube kanalında İlber Ortaylı’yı konuk eden Yıldırım’ın, yayınladığı bu videoyu bir haftada 779 bin kişi izledi. Yıldırım, aynı zamanda birçok haber kanalının Youtube yayınlarında da kendine yer buldu.
TV ve Youtube yayınlarında ay boyunca, Ekrem İmamoğlu 3 bin 708, Mehmet Özhaseki ise 2 bin 133 kez yer aldılar.

Yazılı basın ve internet medyasında en çok konuşulan aday Binali Yıldırım
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday olan isimlerin internet medyasındaki ve yazılı basındaki haber yansımaları incelendiğinde ise Binali Yıldırım’ın haber adedinin Mansur Yavaş’tan 8 bin 774 farkla daha fazla olduğu belirlendi.
MTM’nin verilerine bakıldığında, TV’ler ve Youtube dahil olmak üzere tüm mecralarda en çok yer alan ismin, hakkında 61 bin 383 haber yansıması bulunan Binali Yıldırım olduğu tespit edildi.

İstanbul ve Ankara adaylarının medyadaki kazananı belli oldu

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