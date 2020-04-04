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İstanbul ve Ankara'da araç giriş-çıkışları durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 08:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge sonrası Zonguldak ile tüm büyükşehirlerde araç giriş-çıkışları durduruldu. Gece yarısı itibarıyla başlayan uygulamada İstanbul ve Ankara'ya giriş çıkışlar kapatıldı ve denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu.

İSTANBUL'DA YOLLAR KAPATILDI

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi.

İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

ANKARA'DA DENETİMLER

Ankara'nın çevre illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında polis ve jandarma ekipleri kontrollerine başladı.

Yasağın başladığı ilk saatlerde Ankara'ya geliş ve Ankara'dan çıkış istikametindeki yollarda araç yoğunluğu oluştu.

Ekipler, Ankara-İstanbul otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi.

Ankara-Eskişehir kara yolundaki Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası Kavşağında oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir istikametine gitmek isteyen vatandaşlardan sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.

Geçerli mazereti olmayan sürücüler, bu noktadan geri gönderildi.

ARAÇ GEÇİSİNE İZİN VERİLECEK İSTİSNALAR

Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabiliyor.

Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da araç giriş-çıkışları durduruldu

Anahtar Kelimeler:
Ankara istanbul koronavirüs yasak

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