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İstanbul ve Ankara'da bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba İstanbul’da okul var mı?

12.01.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ocak günü İstanbul ve Ankara'da okulların olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul’da bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatili araştırmasına koyuldu. Peki İstanbul ve Ankara'da bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba İstanbul’da okul var mı? İşte merak edilenler...

İstanbul ve Ankara'da bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba İstanbul’da okul var mı?

İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelip gelmediği merak ediliyor. İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının Cuma gününe kadar sürmesi beklenmekte. Peki 12 Ocak İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?

12 OCAK İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda öğrenci ve veliler araştırmalarını sürdürürken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer vereceğiz.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava tahminlerine göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık Çarşamba günü 3, Perşembe günü 1 ve Cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise Çarşamba günü 4, Perşembe günü 3 ve Cuma günü 5 derece olarak gerçekleşecek.

12 OCAK ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. 12 Ocak Çarşamba günü Ankara ili için kar tatili açıklamasında bulunulmadı. Fakat yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, G. Antep ve Kilis bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.

Ayrıca MGM'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara İstanbul
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