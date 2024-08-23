İstanbul ve Ankara'da DEAŞ operasyonu! 15 ilde daha düğmeye basıldı: 65 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde "Gürz-9" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

1️⃣7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/8kav8cMxE9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2024

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır