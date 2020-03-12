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İstanbul ve Ankara'da koronavirüs önlemi: Tüm etkinlikler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi. İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, alınacak önlemleri de duyururken, birçok etkinliğin ve İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi, açık ve kapalı alanlardaki tüm etkinliklerini iptal etti.

İstanbul ve Ankara'da koronavirüs önlemi: Tüm etkinlikler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler.

İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz.

Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.

ANKARA'DA DA TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi, açık ve kapalı alanlardaki tüm etkinliklerini iptal etti.

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