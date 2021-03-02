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İstanbul ve Ankara’da okullar açıldı mı? İstanbul’da liseler açıldı mı?

02.03.2021 00:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Ankara’da okullar açıldı mı? İstanbul’da liseler açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra tüm vatandaşların merakla beklediği sorular hakkında açıklamada bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan biri de uzaktan eğitim döneminde geçiş olmuştu. Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası "okullar ne zaman açılacak?", "hangi illerde okullar açılıyor?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, İstanbul ve Ankara'da okullar açıldı mı? İşte, detaylar...

İstanbul'da liseler açıldı mı? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme dönemine geçiş hakkında yaptığı açıklamada milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "2 Mart'ta okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullara yönelik yapılan açıklamanın detayları...

  • İstanbul ve Ankara'da okullar açıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden hangi illerde okulların açılacağı yönünde açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre;

Düşük ve Orta riskli illerde yüz yüze eğitime;

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
  • İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda gruplar halinde haftada iki gün,
  • Ortaokul 5, 6, 7'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün,
  • Ortaokul 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde 12-22 saat,
  • Lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün
  • Lise 12'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve Çok Yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime;

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
  • İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün ,
  • 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde 12-22 saat,

  • 12'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde 16-24 saat olarak başlanacak.

  • Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yarın okullar açılacak mı? 2 Mart Salı okullar açık mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 Mart Salı itibariyle okulların açılacağını duyurdu. Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda *"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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