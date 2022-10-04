HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

04.10.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti. Yapılan incelemelerde, dershanede eğitim veren öğretmenlerin örgütle bağlantılı oldukları, dershanede işe alınan öğretmenlerin referans sistemiyle alındığı ve örgütle bağlantısı olmayan kişilerin çalıştırılmadığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

thumbs_b_c_d5a79458540bd1bf00a1f89aa9402dac

BAŞKENTTE 16 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; 'himmet' adı altında yardımda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasıyla şehit düşmeden önce görüşmüşler: HuzurluyduBabasıyla şehit düşmeden önce görüşmüşler: Huzurluydu
"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'
Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu

"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.