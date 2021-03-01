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İstanbul ve Ankara’da seyahat yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde kalkacak?

01.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Ankara’da seyahat yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde kalkacak?

Tüm dünyada etkisi halen devam eden Korona virüs salgını ile ilgili pek çok kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kısıtlamalardan en merak edileni olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Peki İstanbul ve Ankara’da seyahat yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde kalkacak? İşte cevaplar…

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Kademeli olarak gerçekleştirilecek normalleşme sürecine dair detaylar belli olmaya başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alan, “İstanbul ve Ankara’da seyahat yasağı kalktı mı?” ve “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde kalkacak?” sorularının cevapları yazımızda.

İstanbul ve Ankara’da seyahat yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ildeki valiliklere gönderdiği genelge sonrası hafta içi ve hafta sonu yasakları 1 Aralık 2020 tarihinde geçerli olmaya başladı. Bu tarihten itibaren hafta içi akşam saat 21.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Hafta sonu ise Cuma günü 21.00’dan başlayarak Pazar sabahı 06.00’ya kadar kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu kısıtlamalar neticesinde vaka sayılarının gittikçe azalmasıyla kısıtlamaların genişletilme konusu tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan son kabine toplantısından sonra gözler Mart ayına çevrildi. Mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları merak ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalar neticesinde, kademeli normalleşme sürecinde illerin vaka sayılarına göre karar verileceği bildirilmişti. Mavi olan illerde yasaklar kalkarken, turuncu ve kırmızı rengine sahip bölgelerde yasaklar devam edecek. İstanbul ve Ankara kırmızı bölgede yer aldığı için yasakların bu bölgelerde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı

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