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İstanbul ve Ankara'da son durum ne? CHP'den oy sayıma ilişkin yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 06.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul ve Ankara'daki oy sayım sürecine ilişkin son durumu aktardı. Öztrak Ankara ve İstanbul'daki itirazlara ilişkin "İtirazlar da YSK'nın kararları da iyi niyetli değildir" ifadesini kullandı. Öztrak, "İstanbul'da sayım yapılan sandığın yüzde 49'unda sayım işlemi bitmiştir, Binali Yıldırım 4,153,582, İmamoğlu 4,171,501 oy almıştır. Sayın İmamoğlu, 17,919 oy farkıyla öndedir. Biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öyle görülüyor ki sandık başında düşülen herhangi bir şerh yoktur. Bu nasıl oluyor, bu kadar adamın gözü önünde? Benim AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tavsiyem, bunlarla uğraşacağına bu adamların görevlerine son vermesidir. İktidar şerh düşülmemesine rağmen sandıkların tekrar sayılmasını istemiştir. Bu hukuki değildir. Oy çuvallarının mühürleri sökülmüştür. Oyların namusu müdahaleye açık hale gelmiştir.

"OY NAMUSTUR, DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

Atanmış ama partili olan Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır? Bu nasıl bir seçim sürecidir? Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının da katıldığı toplantıya hangi bakanlar katılmıştır? Bu bakanlara orada hangi talimatlar verilmiştir? Anlaşılan seçim kaybedilince bu durum için planlanmış bir senaryo seçim akşamından itibaren yürürlüğe konmuştur. Sayın Binali Yıldırım önce kaybettiği seçimi kazandığını ilan etmiş, ardından İstanbul'a afişler asılmıştır. Sonra bakanlar ve YSK devreye sokulmuştur. Amaç, oyları çalamayınca milletin iradesini çalmaktır. Seçimden önce en güvenilir seçimler bizde diyenler, sandıklardan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkınca seçimlerde şaibe var demeleri traji komiktir. Milletimizin iradesine masa başında müdahale etmenin önü açılmaya çalışılmaktardır. Sivil darbe sürecinin sandığa uzanmasına izin vermeyeceğiz. Oy namustur dokundurtmayacağız. Kazandığımız seçimi de çaldırmayacağız.

İSTANBUL'DA SON DURUM

12.30 itibarıyla güncellenmiş verileri sizlerle paylaşıyorum. Bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre, İstanbul'da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda, kabaca yüzde 49'unda sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 miyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir. Ortaya çıkan veriler normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir. Biz sandıkların sayılmasından korkmuyoruz. Müdahale olmazsa seçimin sonucunun değişmeyeceğinden eminiz. Seçim bitmiştir. Türkiye bir an önce mutfaktaki yangına odaklanmalıdır."

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