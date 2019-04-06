İstanbul ve Ankara'da son durum ne? CHP'den oy sayıma ilişkin yeni açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öyle görülüyor ki sandık başında düşülen herhangi bir şerh yoktur. Bu nasıl oluyor, bu kadar adamın gözü önünde? Benim AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tavsiyem, bunlarla uğraşacağına bu adamların görevlerine son vermesidir. İktidar şerh düşülmemesine rağmen sandıkların tekrar sayılmasını istemiştir. Bu hukuki değildir. Oy çuvallarının mühürleri sökülmüştür. Oyların namusu müdahaleye açık hale gelmiştir.

"OY NAMUSTUR, DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

Atanmış ama partili olan Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır? Bu nasıl bir seçim sürecidir? Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının da katıldığı toplantıya hangi bakanlar katılmıştır? Bu bakanlara orada hangi talimatlar verilmiştir? Anlaşılan seçim kaybedilince bu durum için planlanmış bir senaryo seçim akşamından itibaren yürürlüğe konmuştur. Sayın Binali Yıldırım önce kaybettiği seçimi kazandığını ilan etmiş, ardından İstanbul'a afişler asılmıştır. Sonra bakanlar ve YSK devreye sokulmuştur. Amaç, oyları çalamayınca milletin iradesini çalmaktır. Seçimden önce en güvenilir seçimler bizde diyenler, sandıklardan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkınca seçimlerde şaibe var demeleri traji komiktir. Milletimizin iradesine masa başında müdahale etmenin önü açılmaya çalışılmaktardır. Sivil darbe sürecinin sandığa uzanmasına izin vermeyeceğiz. Oy namustur dokundurtmayacağız. Kazandığımız seçimi de çaldırmayacağız.