HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul ve Ankara'da yeni yılın ilk bebeklerini Bakanlar ziyaret etti

İstanbul ve Ankara'da yeni yılın ilk bebeklerini Bakanlar ziyaret etti

01.01.2025 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yılbaşı olduğu gibi yeni doğan ilk bebeklerini bakanlar yalnız bırakmadı. İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'daki yeni yılın ilk bebeğini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret etti.

İstanbul ve Ankara'da yeni yılın ilk bebeklerini Bakanlar ziyaret etti

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul'da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir'in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz'ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.

2

Türkiye'de sezeryan doğum oranlarında yaşanan artışa değinen Memişoğlu, normal doğumun özendirilmesine yönelik çalışmalara değindi.

Bakan Memişoğlu, "Biz normal doğumun bu sene özellikle eylem planını hazırladık ve Sayın Emine Erdoğan ile beraber faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur. 2025'te buna çabalayacağız." dedi.

Türkiye'nin sağlıkta lider olma yolunda hazırlandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de prime sezaryan oranları daha yüksek, bunları daha düşürmemiz gerektiğini, özellikle hekim arkadaşlarımıza, anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryanla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, dünya sağlık örgütünün sadece yüz doğumda 15'nde hendikasyon dediğimiz gerekli olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene eylem planı hazırladık. Sayın Emine Erdoğan ile beraber, faaliyete geçirdik. Türkiye sağlık ile ilgili artık dünyanın söz sahibi bir ülkesi, bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de, liderliğine hazırlanma aşamasında, elimizden gelen çabayı harcıyoruz.” şeklinde konuştu.

3

Başkentte yılın ilk bebekleri ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünya gelen bebeklere Defne Hüma, Asil Kaan ve Asya isimleri konuldu.

Bebekleri hastanede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş'ın gündeminde doğum oranlarında yaşanan azalış vardı.

4

Her doğan bebeğin kıymetli olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebeğin bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Bakanlık olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz."

Göktaş, vatandaşların yeni yılını da kutladı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bebek yeni yıl mahinur özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3'e bölündü

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3'e bölündü

Yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

İstanbul'da tarihi buluşma: Yüz binler yürüyecek!

İstanbul'da tarihi buluşma: Yüz binler yürüyecek!

Beşiktaş'ta cinsel istismar skandalı!

Beşiktaş'ta cinsel istismar skandalı!

Bahçeli "Hayırlı başlangıç" dedi, ortağı rest çekti

Bahçeli "Hayırlı başlangıç" dedi, ortağı rest çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.