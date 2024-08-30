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  4. İstanbul ve Ankara dahil tam 23 il! Ekipler 5 gün boyunca onları yakaladı: DEAŞ operasyonunda çarpıcı görüntüler

İstanbul ve Ankara dahil tam 23 il! Ekipler 5 gün boyunca onları yakaladı: DEAŞ operasyonunda çarpıcı görüntüler

30.08.2024 08:28
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon için 23 ilde düğmeye basıldı. 5 günde 119 şüpheli gözaltına alındı. Operasyondan gelen görüntüler dikkat çekti.

DEAŞ'a yönelik son operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Gürz-10 adı verilen ve 5 gün süren operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği iller arasında İstanbul ve Ankara da var.

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23 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde "Gürz-10" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

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119 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik etti.

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"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yerlikaya paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Ekran görüntüsü 2024-08-30 081349Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli DEAŞ
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