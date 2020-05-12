HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul ve Ankara'daki AVM'lerde bugün de yoğunluk gözlendi

İstanbul ve Ankara'daki AVM'lerde bugün de yoğunluk gözlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara'da normalleşme süreci kapsamında dün açılan ve uzun kuyruklar oluşan AVM'lerde bugün de aynı durum gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) dün yeniden açılmıştı. İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar bugün de tekrarlandı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Esenyurt polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.

AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, koronavirüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, “Kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum” derken bir başka vatandaş ise "Bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım” demesi şaşkınlık uyandırdı.

ANKARA'DA DA AYNI DURUM GÖZLENDİ

Ankara'da koranavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan AVM'ler, gerekli tedbirlerin ardından dün yeniden açıldı. Kent merkezindeki AVM'lerde bugün de yoğunluk oluştu. AVM önünde bekleyen vatandaşlar, maske ve siperlik takan görevliler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşlar daha sonra termal kameradan geçerek sırayla içeri alındı. Bu sırada bazı AVM'ler önünde kısa süreli kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkarak içeriye girdi.

Kaynak: İHA-DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Berberin test sonucu pozitif çıktı! Belde karantinaya alındıBerberin test sonucu pozitif çıktı! Belde karantinaya alındı
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
1/

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Veliler indirim istedi! Okul yönetimi 11 anaokulu öğrencisini okuldan attı

Veliler indirim istedi! Okul yönetimi 11 anaokulu öğrencisini okuldan attı

Malatya'da korkunç olay! Yolda koşarken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Yolda koşarken hayatını kaybetti

Çöl Tozu nedir? Çöl tozları Türkiye’ye doğru geliyor!

Çöl tozları Türkiye’ye doğru geliyor!

Yılmaz Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi

Yılmaz Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.