İstanbul ve Ankara'daki AVM'lerde bugün de yoğunluk gözlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) dün yeniden açılmıştı. İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar bugün de tekrarlandı.

TEDBİRLER ARTIRILDI



Esenyurt polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.

AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, koronavirüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, “Kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum” derken bir başka vatandaş ise "Bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım” demesi şaşkınlık uyandırdı.

ANKARA'DA DA AYNI DURUM GÖZLENDİ



Ankara'da koranavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan AVM'ler, gerekli tedbirlerin ardından dün yeniden açıldı. Kent merkezindeki AVM'lerde bugün de yoğunluk oluştu. AVM önünde bekleyen vatandaşlar, maske ve siperlik takan görevliler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşlar daha sonra termal kameradan geçerek sırayla içeri alındı. Bu sırada bazı AVM'ler önünde kısa süreli kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkarak içeriye girdi.

Kaynak: İHA-DHA

