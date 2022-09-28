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İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı! Meteoroloji son durumu paylaştı: Kuvvetli yağış bekleniyor

28.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de soğuk havalar etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Sonbaharın ilk ayını geride bırakırken yurdun çeşitli bölgelerinde yağmurlar da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağışa karşı uyardı. Uyarılan iller arasında İstanbul, Ankara dahil bazı büyükşehirler de yer alıyor.

İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı! Meteoroloji son durumu paylaştı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara'nın yanı sıra birçok noktaya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı öngörülüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması...

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İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerine kadar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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