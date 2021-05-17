İstanbul ve Ankara'da İsrail Protestoları Sürüyor

Protestoya katılanlardan Çiğdem Özbay, “İsrail’in durdurulması ancak yatırımların engellenmesiyle ve yaptırımlarla mümkün olabilir ama birçok devlet ve hükümetler bir yandan İsrail ile anlaşmaları devam ettiriyorlar bir yandan da Filistin’le dayanışma içindeyiz diyorlar. Bu çok büyük bir iki yüzlülük. Eğer Filistin’i destekliyorlarsa bütün bu anlaşmalardan da çekilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Sakarya Caddesi’nde toplanan kalabalık ile emniyet güçleri arasında slogan atılması ve yürüyüş yapılması konusunda kısa süreli tartışma yaşandı. Selanik Caddesi'nde bulunan KESK temsilciliği önünde toplanan grup üyeleri, İsrail’in Kudüs ve Gazze’ye yönelik operasyonlarını protesto etti. Açıklamayı yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Köklü, “Halkları din ve ulus farklılığını kullanarak karşı karşıya getirmek sıkışan iktidarların kullandığı oldukça tehlikeli bir yöntem. Ancak tüm propaganda araçlarına rağmen İsrail halkının önemli bir bölümü yaşananlara onay vermiyor. İsrail'de başta emek örgütleri olmak üzere pek çok kesimin bu duruma sessiz kalmaması ‘yaşasın halkların kardeşliği’ sloganının sadece bir slogan olmadığını bir kez daha bizlere gösterdi” dedi.

