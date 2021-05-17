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İstanbul ve Ankara'da İsrail Protestoları Sürüyor

17.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eylemleri devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da İsrail Protestoları Sürüyor

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in boykot edilmesi talebiyle İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

İsrail aleyhinde sloganlar atan grup, ellerinde “Filistin için İsrail’e boykot”, “Filistin'e özgürlük”, “Filistin halkı yalnız değildir” yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini ortaya koydu.

Protestoya katılanlardan Çiğdem Özbay, “İsrail’in durdurulması ancak yatırımların engellenmesiyle ve yaptırımlarla mümkün olabilir ama birçok devlet ve hükümetler bir yandan İsrail ile anlaşmaları devam ettiriyorlar bir yandan da Filistin’le dayanışma içindeyiz diyorlar. Bu çok büyük bir iki yüzlülük. Eğer Filistin’i destekliyorlarsa bütün bu anlaşmalardan da çekilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Ankara'da İsrail’in operasyonlarına demokratik kitle örgütlerinden tepki

DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyelerinin Ankara’daki eyleminde İsrail’in operasyonları protesto edildi.

Sakarya Caddesi’nde toplanan kalabalık ile emniyet güçleri arasında slogan atılması ve yürüyüş yapılması konusunda kısa süreli tartışma yaşandı. Selanik Caddesi'nde bulunan KESK temsilciliği önünde toplanan grup üyeleri, İsrail’in Kudüs ve Gazze’ye yönelik operasyonlarını protesto etti. Açıklamayı yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Köklü, “Halkları din ve ulus farklılığını kullanarak karşı karşıya getirmek sıkışan iktidarların kullandığı oldukça tehlikeli bir yöntem. Ancak tüm propaganda araçlarına rağmen İsrail halkının önemli bir bölümü yaşananlara onay vermiyor. İsrail'de başta emek örgütleri olmak üzere pek çok kesimin bu duruma sessiz kalmaması ‘yaşasın halkların kardeşliği’ sloganının sadece bir slogan olmadığını bir kez daha bizlere gösterdi” dedi.

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