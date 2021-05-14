İstanbul ve Ankara’da İsrail’i Protesto Eylemleri

İstanbul Fatih Camii’nde Cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) çağrısıyla Fatih Camii’sinin avlusunda bir araya gelen AGD Üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinliler’e ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti.

Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Sefa Gökduman, “İsrail sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmekte hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Biz de ne ölmekten ne de öldürülmekten korkmuyoruz. İsrail’in yaptığı her küstahlığın ve şımarıklığın hesabını soracağız. Bütün Müslümanlar’ı İsrail’e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Tepkilerimiz, harekete geçmesi gereken herkes, harekete geçinceye kadar devam edecektir” diye konuştu.

Ankara’da İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’ye yönelik operasyonlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.