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İstanbul ve Ankara’da İsrail’i Protesto Eylemleri

14.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de başkent Ankara ve İstanbul’da İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular operasyonlarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İstanbul ve Ankara’da İsrail’i Protesto Eylemleri

İstanbul Fatih Camii’nde Cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) çağrısıyla Fatih Camii’sinin avlusunda bir araya gelen AGD Üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinliler’e ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti.

Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Sefa Gökduman, “İsrail sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmekte hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Biz de ne ölmekten ne de öldürülmekten korkmuyoruz. İsrail’in yaptığı her küstahlığın ve şımarıklığın hesabını soracağız. Bütün Müslümanlar’ı İsrail’e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Tepkilerimiz, harekete geçmesi gereken herkes, harekete geçinceye kadar devam edecektir” diye konuştu.

Ankara’da İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’ye yönelik operasyonlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail’i protesto eden grup, Cuma namazı sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda toplandı. “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Mehmetçik Kudüs’e” sloganları atarak Filistinliler’e destek verdi.

Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Cansuyu Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

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