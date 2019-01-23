HABER

İstanbul ve Ankara'da suç örgütü operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara’da operasyon düzenlendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara’da operasyon düzenlendi. Abdulgani Güner’in de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 'Bingöllü Gani' lakabıyla tanınan ve şebeke lideri olduğu iddia edilen Abdulgani Güner’in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Abdulgani Güner liderliğindeki şüphelilerin Beyoğlu ilçesinde bulunan bazı işyerlerinden tehditle haraç aldığı ve bir iş yerinin kurşunlanması olayına karıştıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GEÇMİŞTE DE BENZER SUÇLARA KARIŞMIŞ

Abdulgani Güner, 2006 yılında Cengiz İmren’in vurulmasıyla gündeme gelmiş ve yine Beyoğlu’nda yaşanan birçok yaralama ve gasp olayına adı karışmıştı. Güner’in geçmişte suç örgütü lideri Fırat Delibaş’la birlikte hareket ettiği daha sonra aralarındaki bir anlaşmazlık sebebiyle düşman oldukları öğrenildi.

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralıJeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralı
Parlayan soba 3 kişiyi yaraladıParlayan soba 3 kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.