HABER

İstanbul ve Ankara'da tanzim gıda enflasyonunu düşüremedi

01.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Gıda fiyatlarındaki artışla ile mücadele için başlatılan tanzim satışları, gıda enflasyonunu düşürmeye yetmedi.

İstanbul ve Ankara'da tanzim gıda enflasyonunu düşüremedi

İstanbul ve Ankara'da Şubat ayında gıda enflasyonunda artış sürdü.Gıda enflasyonunu aşağıya çekmek için uygulanan tanzim satışlar, ilgili göstergelere göre İstanbul ve Ankara'da gıda fiyatlarını düşürmeye yetmedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını açıkladı. Tanzim satışlarının uygulandığı bir diğer şehir olan İstanbul'da da İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Şubat'ta gıda enflasyonu önceki aya göre yüzde 1,45 artış kaydetti.

"Yaş sebze meyvede artış hızı tanzime rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkiledi"

Türk-İş'in Ankara'daki Şubat ayına ilişkin gıda fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde Ankara'da uygulanan tanzim satışların yaş meyve sebzede artış hızını düşürdüğü, bununla birlikte mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Türk-İş açıklamasında "Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla topyekûn mücadele kampanyası ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı" denildi.

Türk-İş'in verilerine göre, Şubat ayında ortalama sebze kilogram fiyatı yüzde 5'e yakın artışla 7 lira 33 kuruş olarak hesaplandı.

İstanbul genelinde de sebze ve meyve fiyatları gerilemedi

Benzer durum tanzim satışların gerçekleştirildiği bir başka büyükşehir İstanbul'da da görüldü. İTO verilerine göre kuru ve yaş sebze ve meyve grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4 artış kaydetti.

Sebze ve meyve grubundan sonra fiyatları en çok artan gıda grubu et, balık ve kümes hayvanları oldu. Bu grupta fiyatlar Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

İTO verilerine Şubat'ta düşüş gösteren tek gıda grubu yağlar, süt ve süt mamulleri oldu.

"Tanzim satışlarının etkisi sınırlı kaldı"

Verileri değerlendiren ekonomist Veyis Fertekligil, tanzim satışlarının özellikle sebze fiyatları tarafında hızlı artışı bir miktar sınırlasa da genel olarak etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

Ekonomist Fertekligil, gıda fiyatlarının kalıcı olarak gerilemesi için üretimin artması gerektiğini söyledi. Fertekligil: "Tanzim satışları geçici bir uygulama. Gıda fiyatlarındaki kalıcı düşük seviyeyi sağlamak için tarımsal üretimin artması gerekiyor. Türkiye'de terk edilen tarım arazileri artıyor. Bunu engellemek için etkin tarım politikaları gerekiyor. Bunun yanında başta mazot olmak üzere çiftçilerin girdi maliyetleri de fazla. Hükümetin maliyetler konusunda çiftçileri teşvik etmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomist Güldem Atabay da tarladan sofraya uzanan zincirde ciddi yapısal sorunlar bulunduğunu, gıda fiyatlarının aşağıya çekilmesinde tanzim satışlarının herhangi bir etki yaratmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Atabay, "Gıda fiyatlarında mesele manipülatörlerin varlığı değil. Çiftçilerin üretimi terk etmesinden tutun birçok yapısal sorun bulunuyor. Tanzim satışlarını diğer illere yayacaklarını da belirttiler. Bence bu da yanlış bir hamle" ifadelerini kullandı.

Albayrak: Enflasyonun hedeflenen düzeye gittiğine ilişkin net sinyaller alıyoruz

Ankara ve İstanbul'da göstergeler gıda fiyatlarında artış ivmesinin sürdüğünü gösterirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sahadan gelen verilerin hedeflenen düzeyde gittiğini söyledi.

Albayrak, İstanbul'da AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı ardından düzenlenen basın toplantısında "Şubat ayının da açıklanacak enflasyonla birlikte, hem para hem mali politikaların uyumu ile bağlı olarak sahadan aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ardahan'da düzenlediği mitingde tanzim satışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" diye konuştu.

Hükümet, gıda enflasyonunda hızlı yükselişe karşı Şubat ayında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktadan tanzim satışlarına başlamıştı. Sonrasında ePTTAVM üzerinden de online tanzim satışları organize edilmişti.

S. Recep Oktay / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sıradaHukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Bu 'Sefer' de Alman Dışişleri Bakanı'nın Uçağı ArızalandıBu 'Sefer' de Alman Dışişleri Bakanı'nın Uçağı Arızalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Hamza bin Ladin kararı! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Vatandaşlıktan çıkarıldı

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

O ülke 7.1 büyüklüğünde depremle ile sallandı!

O ülkede şiddetli deprem!

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bombalı araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü var

Mısır'da yaşanan tren faciasının ardından 'idam' için yasa teklifi

Büyük facia yaşanmıştı! 'İdam' cezası için yasak teklifi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.