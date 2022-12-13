İstanbul ve Antalya için saat verildi! Sel felaketinden sonra uyarılar peş peşe geldi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"

Kış soğukları etkisini iyiden iyiye hissettirirken yağışlar da hayatı felç etmeye başladı. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri sele teslim olan son ilçeler oldu. Bu sırada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlar yurtta beklenen sağanak yağışlar hakkında açıklamalar yaptı. MGM 4 il için turuncu kodlu, 8 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Orhan Şen, Antalya'da bu akşam beklenen şiddetli yağışa dikkat çekerken Hava Forum'un sosyal medya hesabında İstanbullular uyarıldı. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Rüzgarın lodostan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün Marmara’nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Manisa, Aydın ve İzmir için turuncu kodlu uyarı geldi. Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Uşak için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Antalya'da sel felaketinin yol açtığı hasarın ardından çalışmalar sürerken kent sakinlerini bu akşam yeniden şiddetli yağış beklediği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten de yurttan hava durumuyla ilgili paylaşım yaparken bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Şen'in açıklamaları şu şekilde:
Bugün sabah Marmara da kuvvetli Karayel (kuzey batı) rüzgar ile birlikte yağış kuvvetli. karayel sıcaklıkları hissedilir derecede azaltacak İstanbulda bugün 9 C. Marmaranın güneyi daha çok yağış alacak. İstanbulda yağış akşama kalmayacak
İstanbul bugün yağmurlu sıcaklık 9 C. Rüzgar kuzey batıdan kuvvetli esiyor dikkat. Yağış akşam üstü kesiliyor. hafta sonuna kadar yağış görünmüyor yarından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor. Hafta sonu 18-19 C ye ulaşacak.
Ökten ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından ise İstanbulluları bekleyen yağışla ilgili bilgi verildi. Açıklama şu şekilde: