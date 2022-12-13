HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul ve Antalya için saat verildi! Sel felaketinden sonra uyarılar peş peşe geldi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"

İstanbul ve Antalya için saat verildi! Sel felaketinden sonra uyarılar peş peşe geldi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"

13.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının ortalarına doğru yurdun çeşitli bölgelerinde yağışlar felakete yol açmaya başladı. Bunun son örneği de Antalya oldu. Antalya'daki selde hasar oluşurken meteoroloji uzmanları bugün akşam için kritik uyarılar yaptı. Uzmanlara göre bu akşam Antalya'da "aşırı, şiddetli" yağış bekleniyor. İstanbul'da ise "şakır şakır" yağmur beklendiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarılarda bulundu.

İstanbul ve Antalya için saat verildi! Sel felaketinden sonra uyarılar peş peşe geldi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"

Kış soğukları etkisini iyiden iyiye hissettirirken yağışlar da hayatı felç etmeye başladı. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri sele teslim olan son ilçeler oldu. Bu sırada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlar yurtta beklenen sağanak yağışlar hakkında açıklamalar yaptı. MGM 4 il için turuncu kodlu, 8 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Orhan Şen, Antalya'da bu akşam beklenen şiddetli yağışa dikkat çekerken Hava Forum'un sosyal medya hesabında İstanbullular uyarıldı. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

1

"OLUMSUZ ŞARTLARA KARŞI" TEDBİR UYARISI

Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ VE DİREKLERİN DEVRİLMESİ, BACA GAZI ZEHİRLENMESİ...

Rüzgarın lodostan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün Marmara’nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı geldi.

thumbs_b_c_ef0f973919d104b5b1fe7601dc3b9134

SARI VE TURUNCU KODLARLA 12 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Manisa, Aydın ve İzmir için turuncu kodlu uyarı geldi. Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Uşak için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

"ANTALYA'DA YAĞIŞ AŞIRI OLABİLİR"

Antalya'da sel felaketinin yol açtığı hasarın ardından çalışmalar sürerken kent sakinlerini bu akşam yeniden şiddetli yağış beklediği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Kerem Ökten de yurttan hava durumuyla ilgili paylaşım yaparken bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Şen'in açıklamaları şu şekilde:

  • Bugün sabah Marmara da kuvvetli Karayel (kuzey batı) rüzgar ile birlikte yağış kuvvetli. karayel sıcaklıkları hissedilir derecede azaltacak İstanbulda bugün 9 C. Marmaranın güneyi daha çok yağış alacak. İstanbulda yağış akşama kalmayacak

  • Bugün marmaradan başka Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Yağışlı. Yağışların yağmur, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri KKY ve kar yağışlı. Sıcaklık kuzey batıda azalıyor

thumbs_b_c_68dfdbbd0a97e185ad76a65e6abb0a94

  • İstanbul bugün yağmurlu sıcaklık 9 C. Rüzgar kuzey batıdan kuvvetli esiyor dikkat. Yağış akşam üstü kesiliyor. hafta sonuna kadar yağış görünmüyor yarından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor. Hafta sonu 18-19 C ye ulaşacak.

  • Bu akşam ve gece ve yarın sabaha kadar Aydın Muğla Antalya, Isparta, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında kuvvetli yağış var. sel, su baskını olası Gece Antalya da yağış aşırı olabilir.

2

"SU BASKINLARINA SEBEP OLABİLİR"

Ökten ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • Antalyalılar dikkat! Bu gece ve yarınki yağışlara ilaveten; Yarın akşam saat 20:00 itibariyle şiddetli yağış bekleniyor. Yağış su baskınlarına sebep olabilir. Tedbirimizi alalım. En kuvvetli yağış yarın gece saat 23:00 itibariyle etkili olacak. Gece etkili olacak...

"İSTANBUL'DA ŞAKIR ŞAKIR YAĞMUR BEKLİYORUZ"

Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından ise İstanbulluları bekleyen yağışla ilgili bilgi verildi. Açıklama şu şekilde:

  • İstanbullular, bu gece 3:30/4:30'dan itibaren şakır şakır yağmur bekliyoruz. Sabah 8/9'dan itibaren ise Balkanlar'daki soğuk hava karayelle birlikte hissedilecek. Sıcaklık da düşecek. Yağmur önce Avrupa yakasından çekilecek. Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar sürebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılbaşını kabusa çevireceklerdi!Yılbaşını kabusa çevireceklerdi!
Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'
İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Türkiye programdan çıkarılmıştı! Dünya bu iddia ile çalkalanıyor

Türkiye programdan çıkarılmıştı! Dünya bu iddia ile çalkalanıyor

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.