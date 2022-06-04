İstanbul ve Balıkesir'de deprem mi oldu? 4 Haziran Cumartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Balıkesir'de gece yarısı hissedilen sarsıntı bölgedeki vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi nerede deprem oldu?

4 HAZİRAN NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Türkiye’de art arda depremler meydana geldi. Akşam saatlerinde Muğla’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Bu depremden bir süre sonra ise saat 01.58’de yine Balıkesir’in Karasi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha gerçekleşti. Korkutan deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde de hissedildi.

Gelişme sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok” dedi. Yılmaz, tüm ekipler ile teyakkuz halinde gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek “Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin” şeklinde konuştu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!



