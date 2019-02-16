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İstanbul ve Bilecik’te 32 kilo altın çalan hırsızlık çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

İstanbul ve Bilecik’te yaklaşık 32 kilo altını çalarak kayıplara karışan hırsızlık çetesi polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.

İstanbul ve Bilecik’te yaklaşık 32 kilo altını çalarak kayıplara karışan hırsızlık çetesi polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Çetenin soygun yapacakları kuyumcularda drone ile keşif yaptığı, yakalanmamak için polis telsizi dinleyip alarm sistemlerini etkisiz hale getirdikten sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından 11 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde 25 Ekim günü kuyumcudan hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk kilo altının çalındığını tespit ederek şüphelilerin peşine düştü. Polis ekipleri, çalışmalar sırasında şüphelilerin Bilecik, Bozüyük’te bulunan kuyumcudan da yüklü miktarda altın çaldığını öğrenerek Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler Bilecik’te gerçekleşen hırsızlık olayının ardından şüphelilerin İstanbul’a geldiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takiplerini sürdüren ekipler şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler hayrete düşürdü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 138 bin dolar, yaklaşık 12 kilo ağırlığında altın olduğu değerlendirilen külçe, 1 kilo civarında altın olduğu düşünülen hurda külçe, 1 adet altını eritmekte kullanılan makine, ‘extacy’ diye tabir edilen yaklaşık 150 bin adet hap, 1 kilo ‘skank’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 2 adet çelik yelek, 2 adet polis muhabere kanalını dinleyen telsiz ve 1 adet insansız hava aracı ele geçirildi.

Dronla keşif yaptılar, çaldıkları altınları eritip uyuşturucu satın aldılar
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada çetenin ilginç yöntemler kullandığını gören ekipler hayrete düştü. Çete üyelerinin hırsızlık yapacakları kuyumcuları insansız hava aracıyla keşif yaptığı belirtildi. Daha da ileri giden çetenin alarm sistemleri internet üzerinden çökerttikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bununla da kalmayan şüpheliler temin ettikleri telsizlerle polis muhabere kanallarını dinleyerek kendilerine kaçış güzergahları belirleyip kayıplara karıştıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin çaldıkları altınları kuyumculara özel bir makineyle eriterek aracılar yardımıyla sattığı ve buradan gelen parayla da uyuşturucu aldıkları kaydedildi.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından 11 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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