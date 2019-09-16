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İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı hırsızlık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden para ve değerli eşya çalan şahıslar, İstanbul ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden para ve değerli eşya çalan şahıslar, İstanbul ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Mayıs tarihinde Tuzla’da bulunan bir araç kiralama iş yerinin hırsızlık teşebbüsü sonrası 100 bin TL’lik maddi zarara uğraması ve 18 Mayıs tarihinde Esenyurt’taki bir fabrikada bulunan 2 adet kasadan toplam 425 bin dolar ile birlikte yaklaşık değeri 1 milyon dolar olan 12 adet kol saati çalınması olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri, çevresi ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde yaptıkları fiziki ve teknik incelemeler neticesinde şahısların eşkalini tespit etti. Bunun üzerine ekipler 3 Eylül Salı günü Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beyoğlu ilçeleri ve Bursa’da toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rıdvan A.’nın (32) 7, Yılmaz B.’nin (43) 1, Mehmet D.’nin (33) 4 ve Mehmet K.’nin (25) 1 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Murat C. (34) ve Oktay T.’nin (48) daha önce herhangi bir suça karışmadıkları öğrenildi. Şahısların adreslerinde yapılana aramada, toplam 60 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 80 adet tüfeğe ait fişek, 2 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet sahte plaka, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden Oktay T. isimli şahıs serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs ise 6 Eylül Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların olay yerine geldiği, tanınmamak için yüzlerine maske taktığı, hırsızlık yaptıktan sonra da hızlı bir şekilde oradan ayrıldıkları görüldü.

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