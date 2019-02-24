HABER

İstanbul ve Çanakkale'de okullara kar tatili

24.02.2019 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de il genelinde, Kırklareli'nin de Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul ve Çanakkale'de okullara kar tatili

Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de il genelinde, Kırklareli'nin de Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yerlikaya 'kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını' belirtti.

Çanakkale'de de kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İstanbul'da yarın karın yerini yağmura bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen en düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek ise 8 derece olacak.

Çanakkale'de ise kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 5 derece olacak.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ülke 5.3'lük depremle sarsıldı!Ülke 5.3'lük depremle sarsıldı!
Gazeteci Zehra Doğan tahliye olduGazeteci Zehra Doğan tahliye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Ülke 5.3'lük depremle sarsıldı!

Hindistan'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Venezuela sınırında 'insani yardım'ı engellediler

Venezuela sınırındaki 'insani yardım' çatışmaları

Prens Selman aldığı kararla Suudi Arabistan tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.