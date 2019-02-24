İstanbul ve Çanakkale'de okullara kar tatili

Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de il genelinde, Kırklareli'nin de Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yerlikaya 'kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını' belirtti.

Çanakkale'de de kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İstanbul'da yarın karın yerini yağmura bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen en düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek ise 8 derece olacak.

Çanakkale'de ise kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 5 derece olacak.

