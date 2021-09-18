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İstanbul ve çevresi için alarm! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

18.09.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul ve çevresi için alarm! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan değerlendirmede kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu! İşte son hava durumu tahmin raporuMeteoroloji duyurdu! İşte son hava durumu tahmin raporu


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu mgm nım tahmınıde birgun olsun tutsun ya 1 kere tutsun yeter ne deseler tersi cıkıyo

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