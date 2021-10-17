İstanbul ve Diyarbakır Üç Masada Buluşacak

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in sergisi için Diyarbakır’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işadamlarıyla biraraya geldi. Toplantını sonunda, iki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi için kültür-sanat, turizm ve ekonomi alanlarında üç masa kurulması kararlaştırıldı.

Elazığ temaslarının ardından Diyarbakır’a geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sur içinde esnafı ziyaret etti. Caddeden geçenlerin yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, yolu üzerindeki işyerlerine girerek sahipleriyle sohbet etti.

Eşi Dilek İmamoğlu’nun da eşlik ettiği İmamoğlu, yanına gelen bir grup çocukla da sohbet etti. İmamoğlu’nu gören birçok kişi fotoğraf çektirmek istedi. İmamoğlu taleplerin hiçbirini geri çevirmedi.

“Bu düzenin değişmesi için ittifak şart”

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kesin bir yanıt vermedi. Seçim ittifaklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Bugün bana göre ülkenin en az yüzde 75’i mutsuz. Ekonomik olarak araştırmalar yüzde 75, 80 yüzeyinde, adaletle ilgili yüzde 75,80 düzeyinde, eğitim ile ilgili araştırmalar yüzde 75, 80 düzeyinde bir mutsuzluk sözkonusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzeni değiştirmek ülkemiz için hayır olacaktır ve bütün kötü gidişlere son verecektir ve geleceğe dönük muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır, şu anda motivasyon bu olmalıdır” dedi.

“Ülkenin büyük kısmı mutsuz”

Daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen toplantıya katılan İmamoğlu, işadamlarıyla biraraya geldi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, İmamoğlu’na ‘Türkiye’nin en büyük Kürt kentinin belediye başkanı’ olarak hitap etti. Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu, Türkiye’nin büyük bölümünün mutsuz olduğunu söyledi. Ülkede geleceğe dair umut kalmadığını savunan İmamoğlu, “Ülkemizin dörtte üçü mutsuzdur ve de uygulanan politikalara karşıdır. İlla siyasi bir tercih üzerinden karşıtlığı ya da mevcut siyasi ortamı ölçmeye gerek yok. Bugün yapılan anketlerde ekonomik kavramları alt alta sıraladığımızda ülkemizin dörtte üçü ekonomi ile ilgili gidişattan mutlu değil. Önümüzdeki süreçte daha iyi olacağına dair hiçbir umut beslememekte. Bunun yanına eğitimi eklersek aynı oranı aynı duyguları görebiliriz. Birçok konuda toplumun mutsuzluğu, bugünkü yönetim biçimiyle ilgili ortaya koyduğu duygular, bugün ülkeyi yöneten iradenin karşısındadır” diye konuştu. Daha sonra basına kapalı süren toplantıda, işadamları ve İmamoğlu fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul ve Diyarbakır arasında üç masa

Toplantıda alınan kararlar, Ahmet Güneştekin’in sergisi için düzenlenen gala yemeğinde İmamoğlu tarafından açıklandı. İki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi için kültür-sanat, turizm ve ekonomi alanlarında üç masa kurulmasının kararlaştırıldığını açıklayan İmamoğlu şunları söyledi: "Yakın zamanda üç ana masada çalışacağız. Diyarbakır’ı İstanbul'da anlatmak, İstanbul'la Diyarbakır arasında sıkı bir köprü kurmak adına çok değerli çalışmalar yapacağız. Bir tanesi tam da bu akşam bulunmamıza vesile olan kavram adına kültür ve sanat masası kuracağız. İstanbul ve Diyarbakır arasında çok sıkı bir kültür sanat köprüsü kuracağız. Bu köprü İstanbul'da var olan, yapılan hangi etkinlik varsa uygun olanları mutlaka Diyarbakır'a getirmek ve burada da hem Diyarbakırlı dostlarımızla buluşturmak hem de İstanbul'da izleyemeyen göremeyen hissedemeyen insanlarımızı Diyarbakır'ı getirelim orada izleyelim diyerek Diyarbakır'a gelmesine vesile olacak. Diğeri turizmde ilgili, hizmet sektörü ile ilgili. Son olarak yine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte özellikle ticaret, ekonomi ve sanayi anlamında işbirliği yaparak, İstanbul'daki iş insanlarıyla Diyarbakır'daki fırsatlar, yatırım alanlarını paylaşma adına yine ticaret sanayi ekonomi masası kurup, bu işbirliğini en güçlü şekilde İstanbul'da başlatmak arzusundayız."

