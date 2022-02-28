HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İstanbul ve Dünya Kentlerinde Protesto Gösterileri

İstanbul ve Dünya Kentlerinde Protesto Gösterileri

27.02.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve dünyanın birçok kentinde Pazar günü de Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’yı protesto gösterileri vardı

İstanbul ve Dünya Kentlerinde Protesto Gösterileri

İstanbul ve dünyanın birçok kentinde Pazar günü de Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’yı protesto gösterileri vardı.

İstanbul’da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt’ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Yaklaşık 500 kişi Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlarla Rusya aleyhinde slogan atan kalabalık grup, savaşın durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

“Rusya ülkemizi bombalıyor, NATO hava sahasını kapatmalı”

Protestoda konuşma yapan Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, Rusya’nın en kısa sürede durdurulmaması halinde bütün dünyanın bu savaşa dahil olacağını ifade etti: “Bugün yaşanan sadece Rusya-Ukrayna savaşı değildir. Tüm dünyanın savaşıdır. Bunlar durdurulmazsa bütün ülkeler bu savaşa dahil olacaklar. Biz bu savaşı ya bitireceğiz ya yok olacağız. Hiçbirimiz teslim olmayacağız. İnanın ki biz her yolu deneyeceğiz. Sizden ricamız mümkün olduğunca bize destek olun. Lütfen bütün dünya susmasın. NATO hava sahasını kapatsın. Ülkemiz şu anda yukarıdan bombalıyorlar. Rusya’ya SWIFT olayını kapatın. Çünkü onlar büyük desteği oradan sağlıyorlar. Boğazlar kapatılsın. Çünkü boğazlardan her geçen gemi bizim için ölüm demektir.”

“Ukrayna’ya yardım edin, Putin’i durdurun”

10 yıldır Türkiye’de yaşayan Ukraynalı Taisiya Özyıldız, “Rusya sivilleri vuruyor. Benim abim ve babam Kırım sınırında. Kırımdan binlerce tank bizim tarafımıza geliyor. Biz karşılık veriyoruz ama dünya bize yardım etmezse zor durumda kalacağız. Herkese buradan sesleniyorum. Lütfen Ukrayna’ya yardım edin. Putin’i durdurun” diye konuştu.

“Yalnız bırakıldık”

Dünyanın Ukrayna’yı yalnız bıraktığını kaydeden Victoriya İbiş, “Biz yalnız bırakıldık. Yardım etmiyorlar. Bize yardım lazım. O yüzden hepimiz burada dünya seslenmek için toplandık” dedi.

“Ukraynalıların ne kadar haklı ve onurlu mücadele verdiklerinin farkındayız”

Eşi Ukraynalı olan Savaş Uzey, son beş gündür yaşanan olayların insanlık dışı bir trajedi olduğunu ifade etti: “Yaşadığımız olaylar nedeniyle sabahlara kadar uyumuyoruz. Ukrayna’daki akrabalarımızla iletişim içindeyiz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Onlara moral destek vermeye çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onlara yardım malzemesi gönderiyoruz. Kalbimiz onlarla. Onların ne kadar onurlu ve haklı mücadele verdiklerinin farkındayız.”

Birçok kentte protesto gösterileri

Cumartesi olduğu gibi Pazar günü de dünyanın birçok kentinde Rusya’yı protesto gösterileri vardı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 100 binden fazla kişi bir araya gelerek Rusya’yı protesto etti.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da da yaklaşık 80 bin kişi protesto gösterisi için toplandı.

Prag’da kalabalığa seslenen Çek Cumhuriyeti Başbakanı ülkesinin 1968’deki Rus işgalini hala hatırladığını belirtti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de de binlerce kişi Rusya karşıtı sloganlar attı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da yüzlerce kişi Ukrayna büyükelçiliği önünde toplanarak mumlar yaktı, çiçekler bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ve Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edinABD ve Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladıRusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyorTarih verildi! İstanbul'a kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüşme öncesi Ukrayna'dan dikkat çeken sözler: Bu Ukrayna için zaferdir

Görüşme öncesi Ukrayna'dan dikkat çeken sözler: Bu Ukrayna için zaferdir

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı

Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk

Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk

Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Putin'den 'özel savaş görevi durumuna geçin' emri

Putin'den 'özel savaş görevi durumuna geçin' emri

İlginizi Çekebilir

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.