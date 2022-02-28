İstanbul ve Dünya Kentlerinde Protesto Gösterileri

İstanbul ve dünyanın birçok kentinde Pazar günü de Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’yı protesto gösterileri vardı.

İstanbul’da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt’ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Yaklaşık 500 kişi Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlarla Rusya aleyhinde slogan atan kalabalık grup, savaşın durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

“Rusya ülkemizi bombalıyor, NATO hava sahasını kapatmalı”

Protestoda konuşma yapan Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, Rusya’nın en kısa sürede durdurulmaması halinde bütün dünyanın bu savaşa dahil olacağını ifade etti: “Bugün yaşanan sadece Rusya-Ukrayna savaşı değildir. Tüm dünyanın savaşıdır. Bunlar durdurulmazsa bütün ülkeler bu savaşa dahil olacaklar. Biz bu savaşı ya bitireceğiz ya yok olacağız. Hiçbirimiz teslim olmayacağız. İnanın ki biz her yolu deneyeceğiz. Sizden ricamız mümkün olduğunca bize destek olun. Lütfen bütün dünya susmasın. NATO hava sahasını kapatsın. Ülkemiz şu anda yukarıdan bombalıyorlar. Rusya’ya SWIFT olayını kapatın. Çünkü onlar büyük desteği oradan sağlıyorlar. Boğazlar kapatılsın. Çünkü boğazlardan her geçen gemi bizim için ölüm demektir.”

“Ukrayna’ya yardım edin, Putin’i durdurun”

10 yıldır Türkiye’de yaşayan Ukraynalı Taisiya Özyıldız, “Rusya sivilleri vuruyor. Benim abim ve babam Kırım sınırında. Kırımdan binlerce tank bizim tarafımıza geliyor. Biz karşılık veriyoruz ama dünya bize yardım etmezse zor durumda kalacağız. Herkese buradan sesleniyorum. Lütfen Ukrayna’ya yardım edin. Putin’i durdurun” diye konuştu.

“Yalnız bırakıldık”

Dünyanın Ukrayna’yı yalnız bıraktığını kaydeden Victoriya İbiş, “Biz yalnız bırakıldık. Yardım etmiyorlar. Bize yardım lazım. O yüzden hepimiz burada dünya seslenmek için toplandık” dedi.

“Ukraynalıların ne kadar haklı ve onurlu mücadele verdiklerinin farkındayız”

Eşi Ukraynalı olan Savaş Uzey, son beş gündür yaşanan olayların insanlık dışı bir trajedi olduğunu ifade etti: “Yaşadığımız olaylar nedeniyle sabahlara kadar uyumuyoruz. Ukrayna’daki akrabalarımızla iletişim içindeyiz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Onlara moral destek vermeye çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onlara yardım malzemesi gönderiyoruz. Kalbimiz onlarla. Onların ne kadar onurlu ve haklı mücadele verdiklerinin farkındayız.”

Birçok kentte protesto gösterileri

Cumartesi olduğu gibi Pazar günü de dünyanın birçok kentinde Rusya’yı protesto gösterileri vardı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 100 binden fazla kişi bir araya gelerek Rusya’yı protesto etti.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da da yaklaşık 80 bin kişi protesto gösterisi için toplandı.

Prag’da kalabalığa seslenen Çek Cumhuriyeti Başbakanı ülkesinin 1968’deki Rus işgalini hala hatırladığını belirtti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de de binlerce kişi Rusya karşıtı sloganlar attı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da yüzlerce kişi Ukrayna büyükelçiliği önünde toplanarak mumlar yaktı, çiçekler bıraktı.

