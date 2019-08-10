İstanbul ve İzmir arasındaki bayram trafiğine havadan denetim

MANİSA (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyükşehirlerle tatil merkezleri arasındaki trafik akışının yoğun olduğu Manisa'da, İzmir-Gebze Otoyolu ile D-565 kara yolu üzerinde helikopter destekli trafik denetimleri yapılıyor.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşların güven içinde seyahat etmesini amaçlayan denetimlerde kurallara uymadığı havadan tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

5 günlük bayram tatili boyunca Manisa'da 930 jandarma ekibinin bin 860 saat denetim yapacağı belirtildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de helikopterle trafik uygulamalarını havadan inceledi.

Vali Deniz, yaptığı açıklamada, bayram öncesi yollarda aldıkları trafik tedbirlerini havadan ve karadan denetleyerek gözden geçirdiklerini vurgulayarak, "Bayramın bayram tadında geçmesi için sürücülerimizden ricamız trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve hız limitlerini aşmamaları. Bayram sevincimiz yarım kalmasın. Bunun için arkadaşlarımız gece gündüz demeden tedbirlerini alıyor." dedi.

Öte yandan, Gebze - İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç gişelerinde jandarma ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular, kontrol noktasındaki istasyonlara davet edilerek, yörede yetiştirilen Kırkağaç kavunundan ikram ediliyor ve "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında bilgilendirilme yapılıyor.

