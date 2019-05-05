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İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 400 gelincik derisi ve 25 bin sülük ele geçirildi.

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki kişiden şüphelenen Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelileri takibe aldı.

25 BİN SÜLÜK ÇIKTI

İki kişi gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

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Bir diğer operasyon ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi.

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Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonunda kontrol edilen şüphelinin çantasının X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

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400 ADET GELİNCİK DERİSİ

Şüphelinin valizinden 400 adet gelincik derisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

(DHA)


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gelincik derisi Sülük izmir istanbul

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