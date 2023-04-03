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  4. İstanbul ve İzmir'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İstanbul ve İzmir'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

03.04.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve İzmir’de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde örgüte eleman aktarımı sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları yönünde bilgi üzerine şüpheliler teknik takibe alındı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik dinleme sonucunda 22 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve İzmir'de toplam 20 adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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