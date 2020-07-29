“İstanbul ve İzmir Zirveyi Geçti, Bazı İllerde Salgın Yeni Başlıyor”

Corona virüsü salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kurban Bayramı süresince alınması gereken tedbirler konuşuldu. Bilim Kurulu uzun bir sürenin ardından bugünkü toplantısını yüz yüze yaptı. Daha önce kurul toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı’na yönelik bir kısıtlama düşünülmediğini söyledi, ancak özellikle Bayram namazı, ve bayramlaşmalar konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Bakan Koca, camilerde bayramın birinci günü kılınacak bayram ve Cuma namazları için camilerde kalabalıklar oluşturulmaması ve bayramlaşmada el sıkışma ve sarılma gibi eylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi, bayram süresince de maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesini istedi. Bir önceki bayram olan Ramazan Bayramı’nda alınan tedbirlerin fayda gösterdiğini ve bayram sonrası süreçte vaka sayılarında azalma olduğunu hatırlatan Bakan Fahrettin Koca, bu bayram bu yönde bir karar alınmamasına rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

“Salgın İstanbul ve İzmir’de zirveyi geçti, bazı illerdeyse yeni başlıyor” Bakan Koca, salgında ikinci dalga beklentisine yönelik olarak, “Dünyanın beklediği ikinci dalga ve influenzayla farklılaşabilecek duruma bizim daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. Bu salgını ve yayılımı önleme çabası içerisinde olmalıyız. 83 milyondan isteğimiz. Bu dönemin bittiğine inanmayalım. Risklerin halen devam ettiğinden emin olalım. Ağır hastaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Vefat oranlarımızın düştüğünü biliyoruz ama hastaneye giren, entübe olan hasta sayılarımızda bir artış olduğunu da görüyoruz. Biz şu dönemde hazırlıklarımızı, birinci dalganın etkisinin devam ettiğini, bazı illerimizde İstanbul ve İzmir gibi piki tamamladığını ancak bazı illerimizde devam ettiğini, hatta yeni başladığını görüyoruz” diyerek Türkiye’de halen birinci dalganın etkisinin sürdüğüne dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, İçişleri Bakanı’yla yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bayram ve bazı bölgelerde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun önümüzdeki dönemde alması muhtemel kararlara yönelik yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını söyledi.

Bakan Koca, okulların açılması konusundaysa, “Okulların açıklanan takvimde eğitim başlamış olacak. Ancak bunun uzaktan eğitim mi hibrit şeklinde mi olacak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı çalışıyor. İller bazında bu dediğim yöntemlerde farklı yaklaşımlar devreye girebilir. Eğitimin uzaktan eğitim şeklinde mi bölgesel olarak uzaktan eğitim şeklinde mi olacağı bir iki haftaya kadar açıklanmış olur. Bilim Kurulumuzdan arkadaşlar bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme halindeler” dedi. Sağlık Bakanı Koca, Corona virüsü aşısı konusundaki beklentisine yönelik soruya da “Ocak-Şubat-Mart gibi bir beklenti olabilir. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde önemli gelişmeler oldu. Ülkemizde de bu konuda 6 çalışma devam ediyor, henüz insan deneyi safhalarına geçilmedi. Zannediyorum Eylül ayında geçmiş olan üniversiteler, merkezlerimiz olacak. Çin ve Rusya’yla da ortak çalışmalarımız devam ediyor” dedi. “Türkiye’de bağışıklık oranı sadece 10 binde 80 kişi” Bakan Koca, saha çalışmalarındaki sonuçlara göre Türkiye’de 10 binde 26 kişinin herhangi bir belirti göstermediğini söyledi. Bağışıklığınsa 10 binde 80 kişi olarak ortaya çıktığını, bunun da son derece düşük bir bağışıklık oranı olduğunu belirtti. Normal şartlarda toplum bağışıklığında oranın yüzde 60 olduğunu, Türkiye’de bu oranın sadece yüzde 0,8 olduğunu söyleyen Bakan Koca, özellikle belirti göstermeyen kişilerin bulaşıcılık durumuna karşı maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak devam eden saat kısıtlamasıyla ilgili bir değerlendirme yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, “Bu bayram sonrası dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu’nun bir önerisi var. Bu duyuruyu bayram sonrası yapmış olacağız” dedi. Bakan Koca ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin kurban satış ve kesim yerlerine de gitmemesini istedi. “Test kiti hatalı iddiaları doğru değil. Rüşvet iddiaları soruşturuluyor” Sağlık Bakanı Koca, son günlerde özellikle sosyal medyada konuşulan bazı iddialara da yanıt vermek istediğini söyledi. Sağlık Bakanı, Türkiye’deki Corona virüsü test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğuna dair iddialara değindi. Bakan Koca, iddiaların aksine test kitlerinin yüzde 90’ın üzerinde doğru sonuç verdiğini söyledi ve “Bizim halk sağlığındaki laboratuvarımız bir uluslararası referans laboratuvarı. Avrupa’nın ECD lab ağına üye olan bir laboratuvar. Bu laboratuvarın dış denetimiyle ilgili ECD lab ağı denetimler yapar. Son yapılan 15 Haziran’daki denetimde ECD lab ağının 70 laboratuvarın üye olduğu dış denetimdeki yüzde 91,66 oranı ortaya çıktı. Türkiye’yle gurur duyalım” dedi.