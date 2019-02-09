İstanbul ve İzmir'de yeni sanat mekanları seyirciyi kucaklayacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, İzmir'deki Bornova Kültür Merkezi inşaatının bittiğini, gelecek ay itibariyle İzmir Devlet Opera ve Balesi temsillerinin yeni merkezde yapılacağı müjdesini verdi. Karahan, Devlet Opera ve Balesinin seyircilere daha iyi şartlarda temsiller verebileceği ve yakın zamanda açılması planlanan kültür merkezleri ve opera binalarına yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda bale ve opera seyircisinin arttığını, bundan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Karahan, opera ve diğer kültürel faaliyetlerin yapılabileceği binaların yapımı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İzmir'deki Bornova Kültür Merkezinin inşaatına hız vermesiyle yapımının tamamlandığını kaydeden Karahan, gelecek ay itibariyle İzmir Devlet Opera ve Balesi temsillerinin yeni merkezde yapılacağı bilgisini verdi. Teknolojik imkanları ve teknik alt yapıya sahip, yeterli bir sahne genişliği olan bir kültür merkezine İzmir'in ihtiyacı olduğunu belirten Karahan, "İzmirimiz çok güzel temsillerin yapılacağı bir sahneye kavuştu. 900 kişilik bir salonu var. Başka salonları da mevcut. İyi bir akustiği var. Heyecanla burada başarılı eserlerimizin temsillerini yapmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Karahan, İstanbul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak Atatürk Kültür Merkezi için kurum olarak heyecanlı olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Çok kısa bir süre sonra AKM ile dünyanın en önemli ve en güzel opera salonlarından bir tanesine İstanbulumuz kavuşacak. Çok heyecanlıyız. Biz zaten İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak da o sürecin hazırlığını şimdiden başlattık. Böylesine başarılı bir salonda temsiller vereceğimiz için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." - "İnşaat çok uzun zamandır durmuştu" Ankara seyircisinin gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu, bu yüzden en verimli şekilde çalışabilmek için çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılabileceği merkezlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karahan, Eskişehir Yolu üzerinde yapımı duran Atatürk Kültür Merkezi Binasının tamamlanması durumunda da kurum olarak burada temsiller vermek istediklerini ifade etti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in geçen gün düzenlediği basın toplantısında inşaatın "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın burada bazı değişiklikler yapılmasını istediği için durduğu" ifadesini kullandığını, ancak bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Sevgili Başkanın cümlelerinde yanlış anlaşılma olmuş olabilir, düzeltmek isterim. Ankara'da ve her ilimizde yapılan kültür ve gösteri merkezleri bizim için çok heyecan vericidir. Biz büyük temsillerimizde ATO Congresium'u kullanıyoruz. 3 bin kişilik bir salonu var. Troya'da 4 temsilde 12 bin seyirciye ulaştık. Başkentimizde de yeni bir salonun yapılması tabii ki çok heyecan verici. Biz de modern şartlara ve geniş seyirci kitlesini kabul edecek kültür merkezi ile ilgileniriz ve temsil yapmak isteriz. Biz sevgili Alper Taşdelen ile bu konuyu konuştuğumuzda - naçizane takip ettiğim kadarıyla - birtakım teknik eksiklikler vardı projelerinde. Biz olması gerekenleri dile getirdik. Atatürk Kültür Merkezinin inşaatı çok uzun zamandır durmuş durumdaydı. Bizim isteklerimizle bir alakası yok. Tamamen Çankaya Belediyesinin kendi sıkıntılarıyla yaşanan bir durum. Biz sadece yeniden inşaata başlayabildikleri takdirde, bizim söylediğimiz noktalarda düzeltmeler yaptıkları zaman çok daha verimli bir salona kavuşacaklarını iletmiştik. O yüzden binanın inşaatının durmasının bizim tavsiyelerimiz ve merkeze yönelik isteklerimizle bir alakası yok. Eğer kültür merkezini bitirebilirlerse, tabii biz de Devlet Opera ve Balesi olarak orada temsil yapmak isteriz, neden olmasın?"