İstanbul ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılarına darbe

Kırklareli ve İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli ve İstanbul’da 8 şüpheliye ait 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 araca da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

