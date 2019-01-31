HABER

İstanbul ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılarına darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kırklareli ve İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli ve İstanbul’da 8 şüpheliye ait 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kırklareli ve İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli ve İstanbul’da 8 şüpheliye ait 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 araca da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Isparta’da kaçak sigara operasyonuIsparta’da kaçak sigara operasyonu
Jandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandıJandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.