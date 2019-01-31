İstanbul ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılarına darbe

Kırklareli ve İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli ve İstanbul’da 8 şüpheliye ait 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 araca da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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