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  4. İstanbul ve Kocaeli’nden 32 araç çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı

İstanbul ve Kocaeli’nden 32 araç çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 19:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde motor ve şase numarası değiştirilmiş 32 araç ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motor ve şase numarası değiştirilmiş 32 araç ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçların İstanbul ve Kocaeli’nden çalındığı belirtilirken eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği aktarıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’nitelikli dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Ö.O.G. ve M.B. isimli şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli illerinden çaldıkları 32 araca ’change’ (motor ve şase numarasını değiştirmek) işlemi yaptıktan sonra Alanya ile birçok ilde piyasaya süreceklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, 2 şüphelinin Alanya’da gizlendiği adrese baskın düzenledi. Baskında Ö.O.G. ve M.B. gözaltına alınırken, şüphelilerin ’change’ işlemi yaptığı 32 araç çoğunluğu Alanya olmak üzere farklı illerde ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.O.G. ve M.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilecek
Diğer yandan ’change’ işlemi yapılan araçlar, eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği belirtildi.

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