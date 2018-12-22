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İstanbul ve Mardin'de terör operasyonu :12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul ve Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul ve Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütü adına molotofkokteylli gösteri yapan ve araç yakma eylemlerine katıldığını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin teknik takibinde suç unsuru görüşme yaptığını tespit ederek operasyon kararı aldı. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Mardin ve İstanbul'da Arnavutköy , Fatih , Kadıköy , Maltepe , Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfek, 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ekipler, 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan 12 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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