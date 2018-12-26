HABER

İstanbul ve Mardin'de terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 08:59 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL ve Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL ve Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 22 Aralık'ta Mardin ve İstanbul'un Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıtMüjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt
İZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklifİZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Yüzme havuzuna traktör girdi

Yüzme havuzuna traktör girdi

Tüm yurt beyaza büründü!

İstanbul'da kar yağışı! Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kavga ettiği karısını haşladı!

Kar tatili olan yerler! 26 Aralık Çarşamba günü (bugün) birçok ilde eğitime ara verildi

Birçok ilde eğitime ara verildi! İşte liste...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.