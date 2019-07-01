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İSTANBUL VE MERSİN'DEKİ SAHTE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

    İstanbul ve Mersin'de sahte vücut geliştirme ilaçları üreten ve sattığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul ve Mersin'de sahte vücut geliştirme ilaçları üreten ve sattığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek vücut geliştirme sporcularının kullandığı kas geliştirme ilaçlarının sahtesini üretilip satıldığını belirleyerek şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri şüphelileri 4 ay boyunca izleyerek 19 Haziran'da İstanbul ve Mersin'de bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Zülfikar A., Gökberk A., Ali S. ve Ömer Faruk D. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

STEROİD İLAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 107 steroid içerikli ilaç, 424 hap, 94 boş şırınga, 80 ilaç hologramı, 100 ilaç kutusu, 41 etiket, 11 bin 700 ilaç prospektüsü ve içeriği henüz belirlenemeyen 15 litre sıvı ele geçirildi.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında, 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin aramaları
-Ele geçirilen ilaçlar
-Genel ve detay görüntüler

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