İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Silivri ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu imalathanesi olarak kullandığı depoda 8 bin uyuşturucu madde ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından ''uyuşturucu ticareti yapmak ve imal etmek'' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

