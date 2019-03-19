İstanbul ve Tunceli’de MKP üyesi 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Tunceli’de, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli’de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti.

Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul’da 10, Tunceli’de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP’nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.S., S.Ö., S.Y. ve V.Y. adlı 4 şüpheli tutuklandı. E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 4 MKP üyesinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

