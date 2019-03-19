HABER

İstanbul ve Tunceli’de MKP üyesi 8 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul ve Tunceli’de, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli’de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti.Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul’da 10, Tunceli’de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP’nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D.

İstanbul ve Tunceli’de, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli’de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti.
Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul’da 10, Tunceli’de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP’nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.S., S.Ö., S.Y. ve V.Y. adlı 4 şüpheli tutuklandı. E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 4 MKP üyesinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
YPG’li teröristi narkoz ele verdiYPG’li teröristi narkoz ele verdi
Kazada ölen kadının kimliği tespit edilemediKazada ölen kadının kimliği tespit edilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.