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İSTANBUL VE VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Van'da 3 farklı operasyon düzenledi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Van'da 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplam 350 kilo uyuşturucu madde ele ile 9 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

ORGANİK ÜRÜN ÇİFTLİĞİNDE SKUNK
İlk operasyon Selimpaşa'da bulunan bir çiftliğe düzenlendi. Organik ürün yetiştirdiği iddia edilen çiftlikte uyuşturucu madde zulalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Çiftlik içinde bulunan bir binanın çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında çiftlikte bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

AFGANİSTAN'DAN VAN'A GELEN TIR'DA EROİN
İkinci operasyon ise, Van'da bir TIR'a düzenlendi. Narkotik polisleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı teknik takipte uyuşturucuların bir TIR'la yola çıktığını belirleyerek, TIR'ı uydudan takibe aldı. TIR, Van'a ulaştığı zaman polis ekipleri operasyonu başlattı. TIR kupası Van'da araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis ekipleri dedektör köpek 'Alfa' yardımıyla arama yaptı. Ekipler, TIR'ın kupasına zulalanmış 90 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

YANGIN TÜPLERİ İÇİNDE EROİN
Narkotik polislerinin üçüncü operasyonu ise Silivri'de otomobile oldu. Polis ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Otomobilin içerisinde 3 yangın tüpü bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yangın tüplerini inceleyen ekipler, yangın tüplerinde 10 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

3 operasyonda ele geçirilen 250 kilo skunk ve 100 kilo eroin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Operasyonların polis kamera görüntüleri

(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Skunkların görüntüsü
-Eroinlerin görüntüsü
-Ele geçirilen silahlar
-Genel ve detaylar

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